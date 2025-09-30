У Лукашенко в кабинете стоит «Орешник»

Ранее в белорусском МИД объяснили, зачем Минску нужен «Орешник». Глава ведомства Максим Рыженков, выступая в штаб-квартире ООН, рассказал, что им не оставили выбора, так как законные озабоченности в отношении безопасности Белоруссии были проигнорированы.