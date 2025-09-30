У Лукашенко в кабинете стоит «Орешник»

На столе в рабочем кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит уменьшенная модель комплекса «Орешник». Об этом рассказал телеграм-канал «Пул-первого», близкий к администрации белорусского лидера.
«Орешник в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого», — говорится в подписи к публикации.
Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Накануне Лукашенко анонсировал скорое прибытие баллистических ракет средней дальности «Орешник» в Белоруссию. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, вопрос с поставкой комплекса в соседнее государства будет закрыт до конца текущего года.