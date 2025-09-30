Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова опубликованы на официальном сайте военного блока.

Источник: AP 2024

«Украина — это наша первая линия обороны. Мы помогаем им, поскольку это касается наших ценностей и нашей коллективной безопасности», — сказал Рютте.

Также генсек НАТО упомянул о создании «стены дронов».

«Что касается инициативы по созданию стены дронов, то, по-моему, это отличная идея. Она необходима, ведь мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч долларов», — заключил Рютте.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники.

Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание «стены дронов» вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой «стены от дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС «стены от дронов» до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше