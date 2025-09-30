В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине

«Украина — это наша первая линия обороны. Мы помогаем им, поскольку это касается наших ценностей и нашей коллективной безопасности», — сказал Рютте.
Также генсек НАТО упомянул о создании «стены дронов».
«Что касается инициативы по созданию стены дронов, то, по-моему, это отличная идея. Она необходима, ведь мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч долларов», — заключил Рютте.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники.
Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание «стены дронов» вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой «стены от дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС «стены от дронов» до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.