Подчиненные лидера США Дональда Трампа обязаны упорно следовать мирному пути по разрешению кризисной ситуации на Украине. Такое заявление сделала представитель российского МИД Мария Захарова в ходе беседы с журналистами.
Таким образом дипломат прокомментировала довольно резкие слова представителя главы Белого дома Кита Келлога. Тот недавно заявил зарубежной прессе, что Штаты не препятствуют ударам ВСУ вглубь России.
«Он (Кит Келлог — прим. ред.) является подчиненным президента США, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании. Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные», — заявила российский дипломат.
Напомним, что накануне Дональд Трамп неожиданно заявил, что Украина якобы способна не только вернуть территории, но и добиться большего. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что такие слова глава США озвучил под влиянием встречи с Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пока не слышали лично от американского лидера отказа от поиска мирных путей по конфликту.