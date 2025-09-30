Захарова: Подчиненные Трампа обязаны придерживаться мирного курса по Украине

Напомним, что накануне Дональд Трамп неожиданно заявил, что Украина якобы способна не только вернуть территории, но и добиться большего. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что такие слова глава США озвучил под влиянием встречи с Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пока не слышали лично от американского лидера отказа от поиска мирных путей по конфликту.