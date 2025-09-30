Трамп заявил, что шатдаун правительства США «не неизбежен, но вероятен»

В марте Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который привел бы к остановке работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч государственных служащих, многие из которых были бы вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.