Трамп допустил наступление шатдауна в США уже 1 октября

29 сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп дал демократам последний шанс договориться о мерах, чтобы избежать шатдауна. Новый финансовый год в США начнется 1 октября, но бюджет до сих пор не принят. По ее словам, настало время поступить правильно по отношению к американскому народу и сохранить финансирование правительства страны.