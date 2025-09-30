Ричмонд
Трамп допустил наступление шатдауна в США уже 1 октября

Президент США верит, что шатдаун можно предотвратить.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что шатдаун в стране, возможно, наступит в среду, 1 октября, однако его еще можно предотвратить.

«Ничто не является неизбежным, но я бы сказал, что он (шатдаун) вероятен», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.

Как писал сайт KP.RU, о возможном наступлении шатдауна 1 октября и приостановлении работы правительства в стране заявил ранее и вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, разногласия республиканцев с демократами стали причиной вероятного шатдауна. Он утверждал, что представители Демпартии не в состоянии «принять правильное решение».

29 сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп дал демократам последний шанс договориться о мерах, чтобы избежать шатдауна. Новый финансовый год в США начнется 1 октября, но бюджет до сих пор не принят. По ее словам, настало время поступить правильно по отношению к американскому народу и сохранить финансирование правительства страны.

