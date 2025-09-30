Ричмонд
Смертельное ДТП под Могилевом, нападение с 27 ножевыми ранениями, финансовая пирамида супружеской пары. О каких преступлениях рассказали в Следственном комитете Беларуси?

О ряде преступлений, произошедших в Беларуси, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Смертельное ДТП под Могилевом.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о ДТП, в результате которого погибло два человека.

Ранее, 24 сентября, недалеко от деревни Зимница Могилевского района водитель автомобиля Daewoo, обгоняя другую машину, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. В итоге иномарка вылетела в кювет. Водителя и пассажира выбросило из авто — они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Удалось установить, что за рулем автомобиля Daewoo был 42-летний житель Могилевского района. Экспертиза обнаружила у него в крови порядка 1,9 промилле алкоголя.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в тот день находившиеся в машине употребляли алкоголь дома, затем поехали в соседнюю деревню за дополнительной порцией. По пути обратно они попали в ДТП.

В результате аварии водитель и его сожительница получили серьезные травмы. По прошествии нескольких часов после ДТП они оба скончались в медучреждении.

27 ножевых ранений.

Следственным управлением УСК по городу Минску были установлены обстоятельства покушения на убийство, совершенного с особой жестокостью.

По данным следствия, супруги 43 и 46 лет проживали совместно на протяжении 18 лет. В апреле 2025 года между мужчиной и женщиной произошла ссора. Супруг тайно изучил телефон женщины, в котором нашел переписку с другим мужчиной.

Фигурант предъявил супруге переписку и после этого пришел в ярость. Минчанин толкнул женщину на кровать и стал наносить удары ножом по разным частям тела — шее, груди и животу.

Позже в комнату вошла их 17-летняя дочь, которая вызвала медиков и перевязала раны матери. Вскоре мужчину задержали работники милиции. Пострадавшая была в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Всего фигурант нанес женщине не менее 27 ударов ножом. В настоящее время здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

Мужчина заключен под стражу.

Афера супружеской пары.

Следственным управлением УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников организации «Авалон Авто».

По данным следствия, 27-летняя жительница столицы и ее 31-летний супруг управляли деятельностью указанной компании. В интернете они публиковали рекламу об оказании услуг по продаже автомобилей. Причем бизнесмены гарантировали продажу машин по желаемой цене. С откликнувшимися клиентами были заключены договоры.

Весной 2025 года стали появляться первые недовольные клиенты, которые не получили деньги за реализованные авто. В ответ руководство компании озвучивало различные отговорки. При этом вырученные деньги шли на поддержание видимости благополучия бизнеса, личные нужды и на покрытие долгов — по классической схеме финансовой пирамиды.

К настоящему моменту установлено, что жертвами мошеннической схемы супругов стали 500 человек, а сумма причиненного ущерба составила около Br2 млн.

Следователи выяснили, что подозреваемые продавали авто за границу по заниженной цене и без согласия владельцев. В ходе следствия удалось найти около 60 автомобилей.

Одному из сотрудников компании, 31-летнему менеджеру, предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Он заключен под стражу.

Супруги-предприниматели еще до возбуждения уголовного дела уехали из Беларуси. Они объявлены в розыск.