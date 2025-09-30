Смертельное ДТП под Могилевом, нападение с 27 ножевыми ранениями, финансовая пирамида супружеской пары. О каких преступлениях рассказали в Следственном комитете Беларуси?

Ранее, 24 сентября, недалеко от деревни Зимница Могилевского района водитель автомобиля Daewoo, обгоняя другую машину, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. В итоге иномарка вылетела в кювет. Водителя и пассажира выбросило из авто — они не были пристегнуты ремнями безопасности.