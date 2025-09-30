Якоря стабильности в бушующем море международной неопределенности. Посол о современной роли КНР и Беларуси

Китай и Беларусь намерены еще более активизировать всестороннее сотрудничество, ориентируясь на взаимный интерес и общие ценности. Важность этого отметил в интервью БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуань накануне 76-й годовщины образования этой страны. Посол рассказал о важнейших мировых событиях, связанных с Китаем, а также о контексте сотрудничества с Беларусью как с давним и важным партнером.
— Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в грандиозном военном параде в Пекине в честь 80-летия Победы китайского народа над японским милитаризмом и годовщины окончания Второй мировой войны. Как вы считаете, в чем важный смысл в современных условиях совместного сохранения исторической памяти народами Беларуси и Китая?
— Это уже второй визит Президента Александра Лукашенко на памятные мероприятия по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина после его участия в 2015 году в мероприятиях по случаю 70-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Для нас совместное празднование Победы направлено на извлечение уроков из истории, совместное сохранение исторической памяти во имя мирного и процветающего будущего.
Более 80 лет назад Китай и Беларусь вместе сражались против фашизма — на восточном и европейском фронтах. Наши народы внесли огромный вклад в общую Победу, заплатив за нее великой ценой. Сражаясь плечом к плечу, народы двух стран скрепили свою глубокую дружбу узами крови.
Во время памятного мероприятия, прошедшего 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Председатель КНР торжественно провозгласил: «Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, неуклонно придерживается пути мирного развития и совместно с народами всех стран строит Сообщество единой судьбы человечества». Эти слова — не только клятва китайского правительства и народа, но и общие устремления всех народов мира. Китаю и Беларуси важно черпать мудрость и силу из великой Победы над фашизмом, решительно противостоять любым проявлениям гегемонизма и силовой политики, всегда оставаться хранителями правды о Второй мировой войне, защитниками послевоенного миропорядка и поборниками мира во всем мире.
Хотелось бы особо отметить, что в этом году также отмечается 80-я годовщина возвращения Тайваня. Возвращение Тайваня Китаю стало одним из важнейших итогов победы во Второй мировой войне и неотъемлемой частью послевоенного мирового порядка. Ряд послевоенных международных правовых документов, и в частности резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, предоставили Китаю неоспоримые юридические основания для восстановления суверенитета над Тайванем. Белорусская сторона неоднократно заявляла о своей приверженности принципу одного Китая, признавая Тайвань неотъемлемой частью китайской территории, и выступала против любых форм «независимости Тайваня». Китай высоко ценит это.
Мы готовы вместе с Беларусью нести ответственность перед историей, претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, способствовать построению новых международных отношений и совместно содействовать миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгоде во всем мире.
— Не так давно ярким мировым событием стал саммит ШОС в Тяньцзине, который определен как исторический. По вашему мнению, какое влияние будут иметь результаты этой встречи на высшем уровне?
— Тяньцзиньский саммит стал очередным за 7 лет саммитом ШОС, проведенным под председательством Китая, первым саммитом для Беларуси в качестве полноправного члена организации и крупнейшим саммитом за всю историю ШОС, что стало важной вехой в развитии организации.
На встрече лидеры стран-участниц подвели итоги 24-летнего пути ШОС с момента ее основания и 313 конкретных достижений за период председательства Китая. Были подписаны и приняты Тяньцзиньская декларация, а также заявление Совета глав государств — членов ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций.
Участники единым фронтом выступили за продвижение «шанхайского духа», углубление взаимовыгодного сотрудничества, сохранение мира и стабильности во всем мире. На саммите также была утверждена Стратегия развития ШОС на 2026−2035 годы, состоялось официальное открытие четырех центров безопасности организации, приняты пять заявлений о сотрудничестве в области устойчивого энергетического развития, «зеленой» промышленности, цифровой экономики, искусственного интеллекта и научно-технических инноваций.
Эти шаги, несомненно, выведут ШОС на новый этап высококачественного развития, характеризующийся большей солидарностью, более тесным взаимодействием, более динамичной жизнеспособностью и более высокой эффективностью.
Хочу обратить внимание, что Си Цзиньпин в своем выступлении на саммите всесторонне обобщил роль ШОС как примера в создании механизмов доверия в военной области в приграничных районах, реализации инициативы «Один пояс, один путь», развитии добрососедства и дружбы, продвижении подлинного мультилатерализма. Он обозначил пять четких направлений для следования «шанхайскому духу»: поиск общего при сохранении разногласий, взаимная выгода и общий выигрыш, открытость и инклюзивность, справедливость и честность, прагматизм и эффективность.
Кроме того, было объявлено о конкретных мерах китайской стороны, включая реализацию 100 «малых, но эффективных» проектов для улучшения жизни населения стран-членов и предоставление 2 млрд юаней безвозмездной помощи, что дало новый импульс развитию ШОС на следующем этапе.
Китай готов вместе со всеми странами-членами, включая Беларусь, претворять в жизнь достижения Тяньцзиньского саммита, укреплять «шанхайский дух», углублять взаимовыгодное сотрудничество и добиваться новых практических результатов в развитии организации.
— Господин посол, на саммите ШОС Председатель КНР выдвинул Инициативу по глобальному управлению. Каково, по вашему мнению, ее значение?
— В ответ на дефицит управления, с которым сталкивается современный мир, на встрече «ШОС плюс» Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальному управлению, разъяснив ее пять ключевых принципов: обеспечивать суверенное равенство, соблюдать международное верховенство права, претворять в жизнь мультилатерализм, внедрять человекоцентричный подход, быть ориентированными на действия. Он призвал ШОС играть надлежащую роль в поддержании мира и стабильности в мире, содействии глобальному открытому сотрудничеству, продвижении общих ценностей всего человечества и защите международной справедливости, подавая пример в реализации Инициативы по глобальному управлению.
Инициатива по глобальному управлению соответствует целям Устава ООН и «шанхайскому духу» и направлена на твердую поддержку центральной роли ООН в международных делах, демонстрирует ответственность Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН, соответствует общим устремлениям народов всех стран и насущным потребностям международного сообщества.
Инициатива получила широкое признание со стороны лидеров стран и международных организаций, присутствовавших на саммите.
Президент Беларуси в своей речи на саммите первым выразил четкую поддержку инициативе. Она является еще одним важным общественным благом, предложенным Китаем миру после Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации. Она будет способствовать совместным усилиям стран по построению более справедливой и рациональной, развивающейся в ногу со временем системы глобального управления, привнося больше стабильности и определенности в неспокойный мир.
Китай намерен совместно с Беларусью и другими единомышленниками претворять в жизнь инициативу, способствуя построению Сообщества единой судьбы человечества.
— Буквально недавно завершился визит в Минск высокопоставленной китайской делегации во главе с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си. Во время визита он рассказал о всестороннем внедрении духа «Правил из восьми пунктов», продвижении идей партии и ее воспитательной роли. Каковы основные итоги данного визита?
— Товарищ Ли Си совершил официальный визит в Минск по приглашению Администрации Президента Республики Беларусь. Он провел важную встречу с Президентом Александром Лукашенко, а также состоялся углубленный обмен мнениями с белорусскими руководителями.
Кроме того, речь шла о реализации договоренностей глав двух государств, развитии и углублении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью.
Стороны также обменялись опытом управления государством. Товарищ Ли Си представил информацию о продвижении идей Компартии Китая, разработке и реализации «Правил из восьми пунктов».
С момента своего основания в 1921 году в Компартии Китая постоянно размышляли над важным вопросом: «Как вырваться из исторической цикличности порядка и хаоса, подъема и упадка?».
В 1945 году Председатель Мао Цзэдун предложил первый ответ: «Пусть народ контролирует правительство».
По прошествии времени Председатель Си Цзиньпин дал второй ответ: «Самореволюция партии». В конечном счете самореволюция партии заключается в формировании благотворного цикла, который опирается на собственные силы партии для решения проблем, стимулирования инноваций и комплексного решения вопросов государственного управления.
Под руководством Си Цзиньпина Китай развернул беспрецедентную борьбу с коррупцией, придерживаясь принципов «отсутствия запретных зон, полного охвата и нулевой терпимости», одновременно продвигая «невозможность, недопущение и нежелание коррупции». С XVIII съезда КПК в 2012 году по XX съезд КПК в 2022 году китайские органы проверки дисциплины расследовали дела в отношении более 4,5 млн человек, была достигнута убедительная победа в борьбе с коррупцией. Статистические опросы показывают, что уровень удовлетворенности китайского населения работой по борьбе с коррупцией достиг 97,4%.
Хочу обратить внимание, что важным опытом самореволюции КПК в новую эпоху является всестороннее строгое управление партией, начинающееся с улучшения стиля работы. С момента проведения XVIII съезда КПК Центральный комитет КПК, ядром которого является Председатель Си Цзиньпин, разработал и реализовал Правила из восьми пунктов.
Данные правила установлены для партийных и административных кадровых работников. Они касаются инспекционных поездок, собраний, ведения документации и других официальных обязанностей, запрещены роскошные банкеты, мероприятия на красной ковровой дорожке, помпезность, ненужные церемонии и предметы роскоши, которые когда-то некоторыми считались типичными символами власти.
Реализация восьми правил вдохнула новую жизнь в совершенствование стиля работы. Таким образом, Правила из восьми пунктов реально преобразили Китай в новую эпоху.
На новом пути КПК будет неуклонно продолжать внедрять дух правил, постоянно углубляя совершенствование стиля работы.
— Господин посол, расскажите, пожалуйста, о значении празднования Национального дня Китая 1 октября и некоторых важных достижениях страны.
— Это чрезвычайно важная и торжественная дата для китайского народа. 1 октября 1949 года Председатель Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики на площади Тяньаньмэнь, открыв новую главу в истории государства. Таким образом, Национальный день олицетворяет собой не только обретение страной независимости и возрождение нации, но и триумфальное шествие китайской нации от национального пробуждения к экономическому процветанию и всестороннему укреплению государственной мощи. Празднуя эту дату, мы отдаем дань памяти историческому моменту и переживаем духовное обновление, которое сплачивает нацию, укрепляет веру в будущее и зажигает искру нового созидательного энтузиазма.
За 76 лет современной истории Китай совершил беспрецедентный в истории переход — от бедности к расцвету, от времен смуты к гармонии и порядку, от роли технологического последователя к статусу инновационного лидера.
Сегодня Китай стал неоспоримой опорой глобальной стабильности и устойчивого развития. Как вторая экономика мира КНР уже много лет обеспечивает около 30% мирового экономического роста, обеспечивая устойчивый импульс для развития мировой экономики. Политика реформ и открытости принесла поистине впечатляющие результаты: более 800 млн человек были выведены из нищеты — свыше 70% от общемирового показателя.
Таким образом, Китай на десятилетие раньше срока выполнил цель по ликвидации бедности, закрепленную в Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Благодаря стратегии целевой помощи Китай исторически решил проблему абсолютной бедности, создав крупнейшую в мире систему социального обеспечения — сегодня охват обязательным образованием, базовым медицинским страхованием и пенсионным обеспечением превышает 95%. Эти достижения красноречиво свидетельствуют о сути китайской модели модернизации, нацеленной на всеобщее процветание.
Кроме того, в сфере инноваций Китай демонстрирует не менее впечатляющие результаты: объемы финансирования НИОКР стабильно растут, а по числу ведущих технологических кластеров (26 из 100) страна вышла на первое место в мире. Более 460 тыс. высокотехнологичных предприятий становятся локомотивами прогресса в таких прорывных областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии, пилотируемая космонавтика и исследование дальнего космоса, где Китай неизменно устанавливает новые мировые рекорды. Эти достижения позволили стране впервые войти в десятку самых инновационных государств согласно Глобальному инновационному индексу.
Безусловно, за 76 лет китайская дипломатия прошла неординарный путь развития. Китай неизменно придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики, развивая дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами на основе Пяти принципов мирного сосуществования. В эпоху беспрецедентных глобальных трансформаций, стремясь к построению Сообщества единой судьбы человечества, Китай последовательно выдвинул ряд инициатив. В частности, «Один пояс, один путь», Инициатива по глобальному развитию, Инициатива по глобальной безопасности, Инициатива глобальной цивилизации и Инициатива по глобальному управлению. Эти идеи становятся якорем стабильности и позитивной энергии в бушующем море международной неопределенности. Хочу заметить, что таким же якорем стабильности являются и белорусские инициативы, направленные на укрепление мира.
Через усиление многосторонних площадок — ШОС, БРИКС и других — Китай превращает стратегические концепции в конкретные действия, открывая новую страницу в истории солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга. Смотря в будущее с ответственностью крупной державы перед человеческой цивилизацией, Китай готов и впредь работать вместе с международным сообществом, делиться своей мудростью и вносить весомый вклад в совершенствование глобального управления, преодоление глобальных вызовов и решение насущных проблем, стоящих перед человечеством.
— Китайско-белорусское всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство бурно развивается, углубляется сотрудничество в политической, экономической, научно-технической и других сферах. Какова ваша оценка двусторонних отношений? И в каких ключевых областях и направлениях сохраняется значительный потенциал для сотрудничества?
— В последние годы китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства продолжают развиваться на высоком уровне, становясь образцом нового типа международных отношений.
Во-первых, дипломатия глав государств задает стратегический курс. Си Цзиньпин и Александр Лукашенко поддерживают глубокую дружбу и тесное общение, обеспечивая стратегическое руководство и прочную гарантию для развития китайско-белорусских отношений. С начала этого года состоялись две плодотворные встречи между нашими лидерами, в ходе которых были определены новые контуры для дальнейшего развития двусторонних отношений. Все ведомства и структуры всех уровней двух сторон поддерживают эффективное взаимодействие и координацию, последовательно претворяя в жизнь замыслы, намеченные лидерами двух стран.
Во-вторых, стратегическое взаимодействие становится еще теснее. Стороны продолжают оказывать друг другу твердую поддержку по вопросам, касающимся ключевых интересов и важнейших озабоченностей друг друга. Китай неизменно поддерживает суверенитет и независимость Беларуси, поддерживает выбранный ею путь развития. Беларусь неуклонно придерживается принципа одного Китая, выступая против любых форм «независимости Тайваня». Стороны эффективно взаимодействуют на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС, стремясь защищать многосторонность и международную справедливость и беспристрастность, решительно противостоя гегемонизму и силовой политике.
В-третьих, торгово-экономическое сотрудничество неуклонно продвигается. Китай прочно удерживает позицию второго по величине торгового партнера Беларуси. За период с января по август текущего года объем двусторонней торговли между Китаем и Беларусью превысил $5,48 млрд, увеличившись на 4,4% в годовом исчислении. Успешно прошло шестое заседание Китайско-Белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству, в ходе которого стороны договорились о создании новой подкомиссии по промышленному сотрудничеству. Активизировалось совместное продвижение инициативы «Один пояс, один путь», число резидентов китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» достигло 159 компаний. Был успешно завершен реализованный при поддержке Китая проект Национального футбольного стадиона Беларуси, став символом дружбы двух стран.
В-четвертых, обмены в области науки, образования и в гуманитарной сфере демонстрируют яркие результаты. «Год сотрудничества КНР и Беларуси в области науки, технологий и инноваций 2024−2025» успешно завершился, в рамках него было проведено более 50 мероприятий по научно-техническому обмену. Стороны организовали такие знаковые мероприятия, как празднование китайского Нового года «Веселый праздник весны» и «Чай для гармонии мира», совместные презентации по культуре и туризму. Вскоре будет открыто прямое авиасообщение Минск — Санья компанией «Белавиа». Число китайских студентов в Беларуси увеличилось до 12 тыс. В числе других мероприятий — проведение первого Китайско-Белорусского молодежного форума, открытие Китайско-Белорусского гуманитарного центра. А количество пар побратимских провинций (областей) и городов достигло 52, что способствует расширению и углублению межрегиональных связей.
Что касается перспектив, потенциал для сотрудничества в различных областях остается огромным — в торговле (за счет техники и оборудования, сельскохозяйственной продукции, продовольствия). Мы намерены также углублять взаимодействие в реализации научно-технических проектов, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект, новые материалы, биотехнологии, современное сельское хозяйство. Планируется также расширение гуманитарного сотрудничества, активизация обменов в области образования, туризма, молодежной политики, увеличение контактов между гражданами обеих стран, что придаст новый импульс прочной китайско-белорусской дружбе, передающейся из поколения в поколение.
Как отмечал Си Цзиньпин, Китай всегда рассматривает и развивает отношения с Беларусью со стратегической высоты и долгосрочной перспективы. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал: «С сильным Китаем будет сильной и Беларусь».
Я уверен, что под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Беларусь продолжат оставаться искренними друзьями, чья крепкая дружба основана на сплоченности и взаимном доверии, «железными братьями», всегда готовыми прийти на помощь, единомышленниками в развитии и возрождении, близкими партнерами, связанными глубоким взаимопониманием. Мы будем и впредь претворять в жизнь высокий уровень взаимного доверия и глубокую дружбу между нашими странами в еще более ощутимые результаты, неизменно принося блага народам Китая и Беларуси.
— В ближайшее время Китай выступит в качестве принимающей стороны Глобального женского форума. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— В 1995 году Китай успешно провел Четвертую Всемирную конференцию по положению женщин ООН. Принятые на этой конференции Пекинская декларация и Платформа действий стали важной вехой в глобальном деле гендерного равенства.
На таких важных мероприятиях, как Глобальный женский форум 2015 года и высокоуровневое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году в честь 25-й годовщины Пекинской конференции Си Цзиньпин изложил подход Китая к продвижению гендерного равенства и всестороннему развитию женщин, выдвинув инициативу о проведении в 2025 году нового Глобального женского форума.
Именно в ознаменование 30-й годовщины Пекинской всемирной конференции по положению женщин китайская сторона в ближайшее время проведет в Пекине Глобальный женский форум. Это не только демонстрирует высокий приоритет и твердые обязательства Китая в отношении глобального дела женщин, но и отражает широкое признание международным сообществом вклада Китая в содействие гендерному равенству.
Роль женщин, как говорят в Китае, «держащих половину неба», в политической, экономической, культурной, социальной и семейной жизни становится все более заметной. Доля женщин — членов партии и женщин — депутатов Всекитайского собрания народных представителей продолжает расти. Женщины активно участвуют в работе по таким направлениям, как борьба с бедностью, научно-технические инновации, образование и наука. Ключевые показатели, такие как средняя продолжительность жизни женщин и уровень их образования, достигли ведущих мировых значений.
Китай активно выполняет международные обязательства, являясь твердым сторонником и исполнителем Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Недавно Китай также опубликовал Белую книгу «Практика и достижения Китая в новую эпоху по содействию всестороннему развитию женщин».
Хочу обратить внимание на важность вклада женщин в развитие Беларуси.
В целом предстоящий форум в Пекине призван создать более устойчивую платформу для расширения прав и возможностей женщин в глобальном управлении.
