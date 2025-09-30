Якоря стабильности в бушующем море международной неопределенности. Посол о современной роли КНР и Беларуси

Во время памятного мероприятия, прошедшего 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Председатель КНР торжественно провозгласил: «Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, неуклонно придерживается пути мирного развития и совместно с народами всех стран строит Сообщество единой судьбы человечества». Эти слова — не только клятва китайского правительства и народа, но и общие устремления всех народов мира. Китаю и Беларуси важно черпать мудрость и силу из великой Победы над фашизмом, решительно противостоять любым проявлениям гегемонизма и силовой политики, всегда оставаться хранителями правды о Второй мировой войне, защитниками послевоенного миропорядка и поборниками мира во всем мире.