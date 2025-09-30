Кулеба допустил, что Украине придется смириться с потерей территорий

Отвечая на вопрос о возможных путях завершения конфликта, экс-министр предположил, что первоначально Украина может фактически лишиться части своих земель, хотя юридического признания этого может не произойти. Далее Кулеба обозначил два варианта развития событий: первый — принятие потери территорий, сравнив его с «финским или датским» опытом. Он привел пример Дании, которая в XIX веке уступила Пруссии Шлезвиг и Гольштейн, и Финляндии, потерпевшей поражение в войне с СССР, обе страны, по его словам, смирились с территориальными потерями и построили успешные государства в новых границах. Второй сценарий, по мнению Кулебы, предполагает длительную подготовку к возможному военному или дипломатическому возвращению утраченных земель, которая может занять десятилетия.