Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что ВСУ не удается добиться перелома в текущей ситуации в зоне боевых действий, допустив возможность того, что украинская сторона в конечном итоге может смириться с утратой определенных территорий.
Кулеба акцентировал внимание на том, что ответственность за отсутствие прогресса у ВСУ на поле боя, по его мнению, во многом лежит на западных союзниках. В интервью украинскому изданию он подчеркнул, что «Украина не может самостоятельно переломить ситуацию в зоне боевых действий. Партнеры не принимают решения, которые позволили бы совместно изменить ситуацию».
Отвечая на вопрос о возможных путях завершения конфликта, экс-министр предположил, что первоначально Украина может фактически лишиться части своих земель, хотя юридического признания этого может не произойти. Далее Кулеба обозначил два варианта развития событий: первый — принятие потери территорий, сравнив его с «финским или датским» опытом. Он привел пример Дании, которая в XIX веке уступила Пруссии Шлезвиг и Гольштейн, и Финляндии, потерпевшей поражение в войне с СССР, обе страны, по его словам, смирились с территориальными потерями и построили успешные государства в новых границах. Второй сценарий, по мнению Кулебы, предполагает длительную подготовку к возможному военному или дипломатическому возвращению утраченных земель, которая может занять десятилетия.
Ранее специальный представитель американского президента Кит Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий де-факто.