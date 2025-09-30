Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа якобы превосходит Россию буквально во всех измерениях. Такую довольно неожиданную точку зрения он высказал в подкасте Harcosok Órája.
«Мы (Европа — прим. ред.) сильнее во всех измерениях. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба», — высказался политик.
Он также заверил, что венгерские войска обязательно будут сбивать российские дроны в случае их появления в стране.
Стоит отметить, что совсем недавно Виктор Орбан говорил абсолютно другое о России. Венгерский премьер сообщал президенту США Дональду Трампу, что победа российской армии в конфликте на Украине уже давно определена. Важно знать еще и то, что войска РФ во многом превосходят Вооруженные силы США и европейских стран. Штаты сейчас отстают от нас по гиперзвуковому оружию примерно на 15 лет. Американские ракеты разгоняются лишь до 5−8 скоростей звука, в то время как некоторые российские разработки уже приближаются к 27.