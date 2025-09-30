Стоит отметить, что совсем недавно Виктор Орбан говорил абсолютно другое о России. Венгерский премьер сообщал президенту США Дональду Трампу, что победа российской армии в конфликте на Украине уже давно определена. Важно знать еще и то, что войска РФ во многом превосходят Вооруженные силы США и европейских стран. Штаты сейчас отстают от нас по гиперзвуковому оружию примерно на 15 лет. Американские ракеты разгоняются лишь до 5−8 скоростей звука, в то время как некоторые российские разработки уже приближаются к 27.