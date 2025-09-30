Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Есть наблюдения дронов»: Норвегии неизвестно о принадлежности БПЛА над страной

Минобороны Норвегии признало, что не знает о принадлежности дронов над страной.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик признал, что власти не обладают сведениями о том, кому принадлежат беспилотники, замеченные в небе над страной.

«У нас есть наблюдения дронов в Норвегии, но нет подтверждения или выводов касательно их происхождения», — заявил чиновник в комментарии украинским журналистам.

Глава ведомства уточнил, что это разведывательные дроны, поскольку в Норвегии нет ударных БПЛА.

Как писал сайт KP.RU, вечером 22 сентября власти закрыли аэропорт Осло, так как над ним и некоторыми военными объектами Норвегии были замечены неизвестные беспилотники. Дроны фиксировались норвежскими военными. При этом по подозрению в причастности к инциденту задержали двух граждан Сингапура. Кроме того, аналогичное происшествие случилось также и в Дании. Там в столице Копенгагене была закрыта воздушная гавань из-за появления в воздушное пространство БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше