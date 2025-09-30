«Есть наблюдения дронов»: Норвегии неизвестно о принадлежности БПЛА над страной

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик признал, что власти не обладают сведениями о том, кому принадлежат беспилотники, замеченные в небе над страной.
«У нас есть наблюдения дронов в Норвегии, но нет подтверждения или выводов касательно их происхождения», — заявил чиновник в комментарии украинским журналистам.
Глава ведомства уточнил, что это разведывательные дроны, поскольку в Норвегии нет ударных БПЛА.
Как писал сайт KP.RU, вечером 22 сентября власти закрыли аэропорт Осло, так как над ним и некоторыми военными объектами Норвегии были замечены неизвестные беспилотники. Дроны фиксировались норвежскими военными. При этом по подозрению в причастности к инциденту задержали двух граждан Сингапура. Кроме того, аналогичное происшествие случилось также и в Дании. Там в столице Копенгагене была закрыта воздушная гавань из-за появления в воздушное пространство БПЛА.