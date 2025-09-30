«Есть наблюдения дронов»: Норвегии неизвестно о принадлежности БПЛА над страной

Как писал сайт KP.RU, вечером 22 сентября власти закрыли аэропорт Осло, так как над ним и некоторыми военными объектами Норвегии были замечены неизвестные беспилотники. Дроны фиксировались норвежскими военными. При этом по подозрению в причастности к инциденту задержали двух граждан Сингапура. Кроме того, аналогичное происшествие случилось также и в Дании. Там в столице Копенгагене была закрыта воздушная гавань из-за появления в воздушное пространство БПЛА.