Модель Орешника заметили в кабинете Лукашенко

«Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого", — говорится в подписи к фото.
Напомним, ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. Запуск серийного выпуска новых ракет средней дальности был анонсирован Владимиром Путиным в июне. Далее Россия и Белоруссия договорились о размещении комплекса «Орешник» в РБ. Его применение, наряду с вопросами применения ядерного оружия, было отработано в ходе учений «Запад-2025».
