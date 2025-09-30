Модель Орешника заметили в кабинете Лукашенко

Напомним, ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. Запуск серийного выпуска новых ракет средней дальности был анонсирован Владимиром Путиным в июне. Далее Россия и Белоруссия договорились о размещении комплекса «Орешник» в РБ. Его применение, наряду с вопросами применения ядерного оружия, было отработано в ходе учений «Запад-2025».