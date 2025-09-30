Кулеба допустил, что Киев смирится с утратой территорий по финскому сценарию

Когда журналисты спросили о возможных сценариях завершения конфликта, Кулеба ответил, что сначала Украина потеряет некоторые территории де-факто, без юридического признания. Он выделил два возможных пути: первый — это смириться с потерей. Этот сценарий он охарактеризовал как «финский или датский».