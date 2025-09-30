Захарова рассказала о любимой художественной работе своей матери

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала панно «Древо жизни» самой любимой работой своей матери, заслуженного деятеля искусств РФ Ирины Захаровой. Ее слова приводит агентство РИА Новости.
«“Древо жизни”, панно, созданное в 2011 году. В нем использовано вязание, пряжа, текстиль. Мама использовала для своих работ буквально все, что было под рукой», — рассказала дипломат на выставке Ирины Захаровой в Национальном музее искусства и фотографии в Москве.
Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства отметила, что многие экспонаты для выставки были привезены на выставку с дачи.
Напомним, Мария Захарова рассказала в программе «Малахов» на «России 1», как в студенческие годы снялась в фильме в Китае.