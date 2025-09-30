Ричмонд
Трамп пошутил про ковид, услышав чихание главы Минздрава в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший чихнул на одном из мероприятий. Это произошло во время выступления Трампа во вторник в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Будь здоров, Бобби!», — сказал Трамп, когда чихнул Кеннеди-младший. Затем президент добавил, что надеется не подхватить ковид.

Присутствующие в Овальном кабинете Белого дома рассмеялись в ответ на его комментарий.

Кстати, врач и телеведущий Александр Мясников упоминал, что каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, но распространяется быстрее. Он отметил, что ковид уже давно стал обычным ОРЗ благодаря развитию коллективного иммунитета.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

