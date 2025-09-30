«Ситуация критическая»: Зеленский пригрозил России возмездием за удары

Особое внимание Зеленский уделил критической ситуации на Запорожской АЭС. «Аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая», — сообщил он. По его словам, из-за обстрелов станция полностью отключена от электросети и работает на дизель-генераторах, один из которых уже вышел из строя.