Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения заявил, что сегодня были нанесены удары по различным объектам в разных украинских регионах и пригрозил, что Россия получит ответ. В частности, Зеленский еще раз подтвердил намерение наносить удары по российской инфраструктуре.
Зеленский перечислил регионы, подвергшиеся атакам: Днепр, Харьковская, Черниговская и Сумская области. Он упомянул, что пострадали центр Днепра, а также электроподстанция в Черниговской области, где сейчас идут восстановительные работы.
В ответ на эти действия, как подчеркнул Зеленский, Украина продолжит наносить удары по «российской логистике, российской топливной инфраструктуре».
Особое внимание Зеленский уделил критической ситуации на Запорожской АЭС. «Аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая», — сообщил он. По его словам, из-за обстрелов станция полностью отключена от электросети и работает на дизель-генераторах, один из которых уже вышел из строя.
В завершение он еще раз пообещал возмездие за атаки: «Мы обязательно ответим России на их удары».
Напомним, что Владимир Зеленский регулярно грозит России ударами, в том числе дальнобойным оружием, которое, по его словам, разрабатывается на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, подчеркивал, что российские военные осознают эти угрозы и предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности.
Что касается Запорожской АЭС, то как сообщало ранее агентство РИА «Новости», отключение внешнего электроснабжения произошло 23 сентября именно из-за огневого воздействия ВСУ. Станция работает в режиме энергоснабжения от резервных источников — дизель-генераторов.
Киев, обращаясь к Западу, пытается переложить на Россию ответственность за ситуацию на Запорожской АЭС.
