Guardian: Келлог хорошо отзывается о Лукашенко

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в беседах с другими политиками хорошо отзывается о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, утверждает The Guardian.

Лукашенко встречался с Келлогом в Минске 21 июня.

Издание, цитируя Келлога, утверждало, что американская сторона заинтересовалась в общении с Лукашенко, поскольку тот «много разговаривает с президентом Путиным».

