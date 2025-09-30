Guardian: Келлог хорошо отзывается о Лукашенко

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в беседах с другими политиками хорошо отзывается о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, утверждает The Guardian.
Лукашенко встречался с Келлогом в Минске 21 июня.
Издание, цитируя Келлога, утверждало, что американская сторона заинтересовалась в общении с Лукашенко, поскольку тот «много разговаривает с президентом Путиным».
