Глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что как День Победы, так и четвертую годовщину вхождения области в состав России удастся отметить в Херсоне, находящемся в настоящее время под управлением киевских властей.
«Не только годовщину, а День Победы в Великой Отечественной войне. Я в это верю, и это произойдет», — сказал он, отвечая на вопрос, касающийся перспектив проведения праздничных мероприятий в Херсоне по случаю годовщины воссоединения.
В разговоре с журналистами Сальдо акцентировал внимание на том, что херсонцы, временно покинувшие свои дома, мечтают вернуться в родной город. «Наши сердца сейчас с родным городом, и мы его освободим, вернемся и сделаем его еще краше, чем он был», — добавил он.
Относительно ситуации в Херсонской области в целом, глава региона подчеркнул, что, невзирая на продолжающиеся военные действия, область демонстрирует положительную динамику развития благодаря поддержке со стороны федеральных властей.