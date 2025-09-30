Штурмовавший Капитолий рогатый «Шаман» захотел отсудить у Трампа $40 трлн

Участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли, который более известен по прозвищу рогатый «Шаман», подал в суд иск против лидера США Дональда Трампа на целых 40 триллионов долларов. Об этом пишет The Independent.
Исходя из этого документа, Ченсли называет себя «настоящим президентом» Америки и «законным главнокомандующим». Он заявляет, что в стране сейчас организовывают тайный заговор. Цель всего этого — подорвать Конституцию страны.
Среди ответчиков по делу указаны не только Дональд Трамп, но и миллиардер Илон Маск, Федеральная резервная система, Международный валютный фонд, компания T-Mobile, АНБ, студия Warner Bros., Всемирный банк и даже Израиль.
В качестве компенсации Ченсли запрашивает выплатить ему 40 миллиардов долларов. Вдобавок, он выдвинул идею выпустить специальную монету на ту же сумму для погашения госдолга Штатов.
Напомним, что в июле на Дональда Трампа подали в суд двадцать американских штатов, включая Калифорнию. Представители власти этих штатов оспаривают решение Минздрава о передаче личных медицинских данных в МВД и иммиграционную службу ICE.