МО Норвегии: происхождение замеченных в небе БПЛА установить невозможно

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик сообщил, что власти не располагают данными о принадлежности дронов, замеченных ранее в небе над страной.
«У нас есть наблюдения дронов в Норвегии, но нет подтверждения или выводов касательно их происхождения. Это разведывательные дроны», — сказал он, отвечая на вопросы украинских журналистов.
Напомним, в ночь на 29 сентября в Норвегии над базой ВВС Эрланд были замечены беспилотные летательные аппараты, их видели и военные, и полицейские. Дроны находились в воздухе около двух часов, а затем исчезли.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Евросоюза и государствах НАТО.
