Европейские лидеры намеренно раздувают миф о «российской угрозе», чтобы удержаться у власти и избежать ответственности за экономический упадок. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
По его словам, постоянные обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований и служат лишь одной цели.
«Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеют под собой никаких оснований. [Это делают] Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, что они должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах», — заявил Макгрегор.
По мнению полковника, как только конфликт на Украине завершится, народы Европы потребуют от своих политиков ответа за разрушение экономики и промышленности. Он не исключил, что европейцы выступят за восстановление торговых связей с Россией, особенно в сфере энергетики.
Самую резкую оценку Макгрегор дал действиям немецкого канцлера. «Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потому что они не причинили никакого реального вреда России», — резюмировал экс-советник Пентагона.
В Москве неоднократно подчеркивали, что не собираются нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что западные политики используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран.