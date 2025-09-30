Владимир Путин подарил королю Бахрейна двух камчатских кречетов

Королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе подарили двух камчатско-чукотских кречетов от имени президента России Владимира Путина. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства природных ресурсов России.
Эти редкие птицы, как уточнили в министерстве, были специально выращены в питомнике соколиного центра «Камчатка».
Директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ заявил, что этот презент олицетворяет почтение и стремление к расширению культурного и природоохранного партнерства между двумя государствами. Он подчеркнул, что передача птиц приурочена к 35-летней годовщине установления дипломатических связей между Россией и Бахрейном, а также отметил важность общих традиций соколиной охоты для укрепления отношений между странами и сохранения редких птиц.
В официальном сообщении ведомства также сказано, что Бахрейн в 2023 году присоединился к декларации о намерениях, направленной на сохранение популяции кречетов, и регулярно участвует в международном форуме «День сокола», ежегодно проводимом во Владивостоке.
Кречет числится в Красной книге России и Красном списке Международного союза охраны природы. На глобальном уровне сокращение численности кречетов обусловлено ухудшением условий обитания, уменьшением количества доступного корма и незаконной охотой.