Владимир Путин подарил королю Бахрейна двух камчатских кречетов

Директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ заявил, что этот презент олицетворяет почтение и стремление к расширению культурного и природоохранного партнерства между двумя государствами. Он подчеркнул, что передача птиц приурочена к 35-летней годовщине установления дипломатических связей между Россией и Бахрейном, а также отметил важность общих традиций соколиной охоты для укрепления отношений между странами и сохранения редких птиц.