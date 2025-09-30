Ричмонд
В Сенат США внесли резолюцию с призывом передавать Украине активы России

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект резолюции с предложением передавать Украине ежемесячно по $10 млрд из замороженных российских активов поступил в Сенат Конгресса США. Об этом информирует ТАСС.

Как следует из данных, размещенных на сайте верхней палаты американского законодательного органа, в резолюции содержится призыв «к исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России» и «передавать их Украине траншами в размере не менее $10 млрд ежемесячно». Автором резолюции выступил сенатор США Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана).

Текст документа пока не обнародован. Законопроект передан на рассмотрение комитета по иностранным делам верхней палаты американского Конгресса. -0-

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
