В Сенат США внесли резолюцию с призывом передавать Украине активы России

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект резолюции с предложением передавать Украине ежемесячно по $10 млрд из замороженных российских активов поступил в Сенат Конгресса США. Об этом информирует ТАСС.
Как следует из данных, размещенных на сайте верхней палаты американского законодательного органа, в резолюции содержится призыв «к исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России» и «передавать их Украине траншами в размере не менее $10 млрд ежемесячно». Автором резолюции выступил сенатор США Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана).
Текст документа пока не обнародован. Законопроект передан на рассмотрение комитета по иностранным делам верхней палаты американского Конгресса. -0-