В Сенат США внесли резолюцию с призывом передавать Украине активы России

Как следует из данных, размещенных на сайте верхней палаты американского законодательного органа, в резолюции содержится призыв «к исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России» и «передавать их Украине траншами в размере не менее $10 млрд ежемесячно». Автором резолюции выступил сенатор США Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана).