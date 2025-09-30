Ричмонд
Guardian: политика давления в отношении Белоруссии оказалась неэффективной

Политики Европейского союза считают, что тактика максимального давления в отношении Белоруссии оказалась неэффективной, утверждает The Guardian.

Авторы утверждают, что Евросоюз пять лет пытался держать Белоруссию в изоляции, но Минск сблизился с Москвой.

Издание утверждает, что европейцы не приняли решение, какой политики по Белоруссии придерживаться.

