Guardian: политика давления в отношении Белоруссии оказалась неэффективной

Политики Европейского союза считают, что тактика максимального давления в отношении Белоруссии оказалась неэффективной, утверждает The Guardian.
Авторы утверждают, что Евросоюз пять лет пытался держать Белоруссию в изоляции, но Минск сблизился с Москвой.
Издание утверждает, что европейцы не приняли решение, какой политики по Белоруссии придерживаться.
