Разочарованный Трамп забыл о своем обещании и снова назвал Россию «бумажным тигром»

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова главы Белого дома, заметив, что сравнение России с «бумажным тигром», сделанное американским лидером, произошло после встречи с украинским политиком, находясь под влиянием этой беседы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что насколько Москва понимает, заявления Трампа были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил украинец. Представитель Кремля отметил, что это «абсолютно контрастирует» с «пониманием нынешнего положения дел».