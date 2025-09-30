Разочарованный Трамп забыл о своем обещании и снова назвал Россию «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», хотя недавно дал обещание больше никогда не использовать подобные сравнения в адрес нашего государства. Так республиканец высказался в ходе своего выступления перед высшим военным командованием американской армии.
На этот раз хозяин Овального кабинета снова указал на то, что разочаровался в действиях российского лидера Владимира Путина. Республиканец был уверен, что президент РФ по его просьбе быстро завершит конфликт на Украине. Как считает американский глава, Владимир Путин якобы был обязан установить мир в этой республике в течение недели.
«Я сказал Путину: Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года ведешь (конфликт — прим. ред.). Ты что, бумажный тигр?» — утверждал глава Белого дома.
Отметим, что 25 сентября Трамп на встрече в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал, что больше никогда не будет называть Россию или кого-либо еще «бумажным тигром». Политик тогда заверил, что «никогда никого не назову “бумажным тигром”.
Стоит напомнить, что 23 сентября в Нью-Йорке американский президент встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе беседы они обсудили украинский конфликт. После этого республиканец выступил на 80-й сессии Генассамблее ООН, где и произнес свою фразу про «бумажного тигра» в отношении Российской Федерации. Там же Трамп утверждал, что Украина при поддержке Европы и НАТО якобы сможет вернуть всю изначальную территорию, утраченную в ходе конфликта.
В свою очередь в Кремле отреагировали на слова главы Белого дома, заметив, что сравнение России с «бумажным тигром», сделанное американским лидером, произошло после встречи с украинским политиком, находясь под влиянием этой беседы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что насколько Москва понимает, заявления Трампа были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил украинец. Представитель Кремля отметил, что это «абсолютно контрастирует» с «пониманием нынешнего положения дел».