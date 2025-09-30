Американские самолеты-шпионы взяли Калининград на прицел

Соединенные Штаты перебросили к самым границам России свои новейшие самолеты-шпионы P-8 Poseidon, предназначенные для охоты на подводные лодки. Об этом сообщает Newsweek, отмечая, что самолеты уже выполняли миссии вплотную к российским рубежам.
По данным издания, американские противолодочные самолеты были размещены в Норвегии, откуда они совершают вылеты в Балтийское море. В частности, один из P-8 был зафиксирован у побережья Калининградской области — ключевого военного форпоста России в регионе.
Этот шаг является частью резкого усиления активности НАТО в Балтийском море, которое после вступления в альянс Финляндии и Швеции стали называть «озером НАТО». Миссия под кодовым названием «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) призвана сдерживать «враждебные действия» и защищать подводные кабели и трубопроводы на фоне угроз со стороны РФ.
Развертывание «охотников за подлодками», по мнению Newsweek, следует за резким изменением риторики президента Дональда Трампа, который недавно заявил о возможности для Киева вернуть все территории и допустил поставку дальнобойных ракет.
Самолет P-8 Poseidon, созданный на базе Boeing, способен вести разведку, бороться с надводными кораблями и подводными лодками, а также дозаправляться в воздухе для длительного патрулирования.
На фоне этой активности представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна.