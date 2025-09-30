По словам источников, сейчас в ЕС ведут переговоры о смене внешнеполитического курса в отношении Республики. Дипломаты, как отмечается, усомнились в эффективности мер, принятых против Минска.
«После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», — признали дипломаты.
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в основе всех конфликтов лежит экономика. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается передел мира. Он сопровождается постоянной борьбой.
