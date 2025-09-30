Ричмонд
В Брюсселе оценили ситуацию с изоляцией Белоруссии: цели не достигнуты

Guardian: лидеры ЕС ведут переговоры о смене политики в отношении Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе активно обсуждают ситуацию вокруг Белоруссии. Лидеры стран-членов ЕС пытались добиться изоляции государства в течение пяти лет. Однако ничего не вышло, цитирует дипломатов газета The Guardian.

По словам источников, сейчас в ЕС ведут переговоры о смене внешнеполитического курса в отношении Республики. Дипломаты, как отмечается, усомнились в эффективности мер, принятых против Минска.

«После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», — признали дипломаты.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в основе всех конфликтов лежит экономика. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается передел мира. Он сопровождается постоянной борьбой.

