Кипр временно остановил прием заявок на визу в России

Консульства Кипра в России временное останавливают прием заявок на визы. Эта мера будет действовать до 3 октября включительно. Данная информация опубликована на сайте посольства государства в Москве.
«С 29 сентября по 3 октября консульство не будет принимать заявления на визу. В указанные даты консульство будет открыто только с 15:00 до 16:00 по московскому времени для выдачи паспортов», — следует из заявления.
Также АТОР информировало, что генконсульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге с 30 сентября временно прекратили аккредитацию всех туристических агентств из-за технических неполадок. По этой причине турфирмы не могут подавать заявки на получение виз для своих клиентов.
Позже ассоциация уточнила, что прием документов на кипрские визы начнет вновь работать с 6 октября.
