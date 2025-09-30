Ричмонд
США, Великобритания и Польша направят Дании средства борьбы с БПЛА для обеспечения безопасности двух саммитов ЕС

Великобритания предоставит оборудование, предназначенное для противодействия дронам, и специалистов для его эксплуатации, Польша — экспертов.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США, Великобритания и Польша направят Дании средства борьбы с БПЛА на время проведения саммитов Евросоюза и Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом сообщило датское Министерство обороны в Х, передает ТАСС.

Ведомство не уточняет, в чем конкретно заключается помощь США. Великобритания предоставит оборудование, предназначенное для противодействия дронам, и специалистов для его эксплуатации, Польша — экспертов.

Как сообщалось ранее, Германия в этих же целях направляет Дании около 40 военнослужащих, Франция — военный вертолет Fennec и 35 специалистов. Швеция предоставит систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, полицейских и служебных собак. Норвегия также выделит полицейских.

В связи с проведением встреч воздушное пространство королевства будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду в Копенгагене. В четверг там же пройдет заседание Европейского политического сообщества. Ранее в Дании сообщалось о неопознанных дронах, замеченных в небе над авиабазами Каруп, Скридструп, казармами в Хольстебро и несколькими гражданскими аэропортами. -0-

