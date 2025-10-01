Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев усомнился в отправке Трампом подлодок к берегам России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал афоризмом об отсутствии «черной кошки в темной комнате» на заявление президента США Дональда Трампа о развертывании американских субмарин.

Источник: РИА "Новости"

В публикации, размещенной в его канале в мессенджере Max, Медведев, ссылаясь на классический советский детектив, написал: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». Этой фразой он прокомментировал слова Трампа о том, что он направил атомные подлодки к российским берегам, где они были «очень хорошо спрятаны».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше