В публикации, размещенной в его канале в мессенджере Max, Медведев, ссылаясь на классический советский детектив, написал: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». Этой фразой он прокомментировал слова Трампа о том, что он направил атомные подлодки к российским берегам, где они были «очень хорошо спрятаны».
Медведев усомнился в отправке Трампом подлодок к берегам России
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал афоризмом об отсутствии «черной кошки в темной комнате» на заявление президента США Дональда Трампа о развертывании американских субмарин.