Медведев отреагировал на заявление Трампа об атомных подлодках: он привел афоризм

Медведев описал заявление о подлодках США фразой о черной кошке в темной комнате.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направили к России атомные подводные лодки. На соответствующее сообщение отреагировал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он описал ситуацию афоризмом об отсутствии «черной кошки в темной комнате».

Дмитрий Медведев напомнил, что такое заявление уже звучало из уст Дональда Трампа. По его словам, это субмарины «очень хорошо спрятаны». Зампред Совбеза усомнился в их наличии у берегов России.

«Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: “Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет”, — процитировал классику Дмитрий Медведев на страничке в мессенджере Max.

По мнению Дональда Трампа, США якобы на четверть века опережают Москву в области подлодок. При этом, уточнил он, соперники уже наступают на пятки Вашингтону.

