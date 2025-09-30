Медведев отреагировал на заявление Трампа об атомных подлодках: он привел афоризм

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направили к России атомные подводные лодки. На соответствующее сообщение отреагировал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он описал ситуацию афоризмом об отсутствии «черной кошки в темной комнате».
Дмитрий Медведев напомнил, что такое заявление уже звучало из уст Дональда Трампа. По его словам, это субмарины «очень хорошо спрятаны». Зампред Совбеза усомнился в их наличии у берегов России.
«Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: “Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет”, — процитировал классику Дмитрий Медведев на страничке в мессенджере Max.
По мнению Дональда Трампа, США якобы на четверть века опережают Москву в области подлодок. При этом, уточнил он, соперники уже наступают на пятки Вашингтону.