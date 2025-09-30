Newsweek: США перебросили самолеты в Норвегию для слежки за подлодками РФ

США перебросили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon на территорию Норвегии для наблюдения за акваторией вблизи российских границ, сообщает Newsweek.
Издание отмечает, что эти самолёты ВМС США предназначены для слежения и охоты за подводными лодками, что значительно усиливает возможности американских военных в североевропейском регионе.
По данным журналистов, присутствие Poseidon связано с планами НАТО укрепить оборону в Балтийском регионе.
Ранее власти Дании подняли в воздух военный самолёт на фоне сообщений о якобы беспилотных летательных аппаратах. Истребитель подняли над островом Борнхольм в Балтийском море.
