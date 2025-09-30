Ричмонд
Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил мир в Газе с вице-президентом Палестины

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонные переговоры с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом. Главной темой разговора стало прекращение боевых действий в секторе Газа и поиск путей урегулирования ситуации.

Источник: Life.ru

Москва заявила о поддержке любых шагов, которые помогут остановить кровопролитие и наладить поставки гуманитарной помощи в анклав. Российская сторона также выразила надежду, что новая инициатива США позволит закрепить перемирие, а в будущем — приблизит решение палестинского вопроса на основе создания независимого государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль поддержал мирный план Дональда Трампа по Газе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия приветствует любые шаги, которые помогут остановить трагедию. В Москве выразили надежду, что американская инициатива даст шанс вывести ситуацию в мирное русло.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше