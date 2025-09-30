Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в центральной части Филиппин

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил, что во вторник вечером в провинции Себу в центральной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом передает Синьхуа.
В отчете института говорится, что землетрясение, произошедшее в 21.59 по местному времени, локализовалось на глубине 10 км примерно в 17 км к северо-востоку от города Бого.
Подземные толчки ощущались также в провинциях Северный Самар, Бохол и Сорсогон, в том числе в соседних центральных провинциях Филиппин. Однако о возможных жертвах в настоящий момент не сообщалось.
Институт заявил, что тектоническое землетрясение вызовет афтершоки и может нанести значительный ущерб.
Директор ведомства предупредил население о необходимости воздержаться от посещения пляжей в связи с возможным незначительным повышением уровня моря.
Власти Баколкола сообщили о имеющейся информации об обрушении крыши старой церкви, добавив, что в некоторых районах после сильного землетрясения произошло отключение электроэнергии.
На Филиппинском архипелаге часто наблюдается сейсмическая активность из-за его расположения в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце».-0-