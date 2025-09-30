Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Вершинин провел беседу с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом

Вершинин и Хусейн Шейх обсудили перспективы прекращения боев в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел переговоры с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом. Они побеседовали на предмет завершения боевых действий в Газе. Об этом сказано в заявлении МИД России.

Отмечается, что Сергей Вершинин сообщил палестинской стороне о поддержке Москвой любых шагов, способствующих прекращению кровопролития. В РФ выразили надежду на реализацию инициативы США по достижению устойчивого мира в Газе.

«В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа», — оповестили в МИД.

Президент США Дональд Трамп отметил, что признание Палестины рядом западным стран — проявление глупости. По его словам, лидеры этих государств просто хотят мира.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше