Замглавы МИД Вершинин провел беседу с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел переговоры с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом. Они побеседовали на предмет завершения боевых действий в Газе. Об этом сказано в заявлении МИД России.
Отмечается, что Сергей Вершинин сообщил палестинской стороне о поддержке Москвой любых шагов, способствующих прекращению кровопролития. В РФ выразили надежду на реализацию инициативы США по достижению устойчивого мира в Газе.
«В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа», — оповестили в МИД.
Президент США Дональд Трамп отметил, что признание Палестины рядом западным стран — проявление глупости. По его словам, лидеры этих государств просто хотят мира.