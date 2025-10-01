Медведев ответил Трампу афоризмом о «черной кошке» на фоне заявлений о субмаринах

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о передислокации американских атомных подлодок. В своем Telegram-канале Медведев процитировал классический советский афоризм: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».
Так он усомнился в утверждениях Трампа о том, что две американские субмарины были «очень хорошо спрятаны» у российских берегов.
Ранее Трамп назвал США «бумажным тигром», несмотря на свои обещания, и подтвердил прибытие подлодок в стратегически важный регион.