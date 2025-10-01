Председательство в СБ ООН переходит к России в юбилей основания организации

Одной из основных тем прошлого месяца, рассмотрение которой может быть продолжено в октябре, стал вопрос рестрикций в отношении Ирана. В конце сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу после активации «евротройкой» (Великобритания, Франция и Германия) механизма snapback. Вместе с тем Россия заявила, что восстановление рестрикций в отношении Ирана недействительно, так как запуск snapback был проведен с нарушениями. Срок действия резолюции 2231 истекает 18 октября. Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, после этой даты любые предусмотренные резолюцией 2231 ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность.