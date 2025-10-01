«Мы не боимся»: Орбан пригрозил России и заявил о превосходстве ЕС

Ранее Орбан выразил критику в адрес польского премьера Дональда Туска, который высказался о конфликте с Россией. Орбан акцентировал внимание на том, что его взгляды на европейскую безопасность кардинально отличаются от позиции Туска. В то время как Туск, выступая в Варшаве, говорил о возникновении в Европе «новой формы» войны и подчёркивал, что это не абстрактная угроза, а насущная реальность.