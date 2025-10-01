Ричмонд
Орбан пообещал сбивать БПЛА в воздушном пространстве Венгрии

Орбан заявил, что Венгрия не боится беспилотников в небе над страной.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна намерена сбивать беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны. Так он выразился в эфире подкаста «Борцовский час».

Виктор Орбан также сообщил, что Евросоюз якобы имеет преимущество перед Россией «во всех измерениях». При этом ранее он заявлял обратное, признавая явную победу РФ над Украиной.

«Мы не боимся. Мы их будем сбивать», — заверил премьер Венгрии в ответ на вопрос о беспилотниках.

Виктор Орбан днем ранее высказал позицию относительно заявления президента США Дональда Трампа об украинских территориях. По его словам, в конфликте с Киевом победила Москва, и эта тема является закрытой. Однако мнение Виктора Орбана по этому вопросу меняется, вероятно, ежедневно.

