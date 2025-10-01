Трамп заявил, что использует период возможной приостановки работы правительства для массовых сокращений

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в преддверии наступления нового финансового года, бюджет правительства на который до сих пор не согласован, заявил, что в период вероятного прекращения работы федерального правительства (шатдауна) может прибегнуть к массовым сокращениям. Об этом передает РИА Новости.