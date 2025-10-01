Новости СВО. ВС РФ зажимают Северск в клещи, бьют в Днепре по заводу дронов и мошенникам, уничтожили штаб ВСУ, Трамп требует прямых переговоров, 1 октября

Президент США Дональд Трамп в очередной раз огорчился Владимиром Путиным. На этот раз он повторил свои слова на встрече с высокопоставленными американскими военными. Но в это же время он сказал и о том, что конфликт в Восточной Европе должен быть урегулирован.