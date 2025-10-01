Что ждёт россиян с 1 октября 2025 года: цифровой рубль для выплат, больше пенсии и зарплаты, кредитные каникулы и новая ипотека от МФО

С октября 2025 года вступают в силу новые изменения в налоговом законодательстве, касающиеся эксплуатации ряда товаров и услуг. В обновлённый список медицинских изделий, освобождённых от налога на добавленную стоимость (НДС), добавлены такие позиции, как пластмассовые трубки, детали для диагностического оборудования и имплантаты для протезирования. В то же время линзы без диоптрий и компрессионный трикотаж больше не являются льготными товарами и теперь облагаются стандартной налоговой ставкой.