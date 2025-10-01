Авиадиспетчеры Финляндии предупредили о возможных сбоях в работе спутниковой навигации

Ранее авиационные службы четырех стран балтийского региона уже предупредили о возможных сбоях в работе GPS. Речь идет о Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Все воздушные суда, которые входят в воздушное пространство этих стран, предупреждают, что не исключена некорректная работа GPS, и просят экипажи докладывать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступающих неправильных данных.