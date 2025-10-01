Ричмонд
СМИ: Египет, Катар и Турция убеждают ХАМАС принять мирный план США по урегулированию в секторе Газа

Представители руководства ХАМАС пообещали «добросовестно изучить предложения» США.

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет, Катар и Турция убеждают радикальное палестинское движение ХАМАС принять американский план урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Трамп: США дадут ХАМАС три-четыре дня на ответ по мирному плану по Газе.

Ссылаясь на два неназванных источника, знакомых с ходом соответствующих переговоров, портал пишет, что вечером 30 сентября детали мирных предложений по Газе, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом, были изложены лидерам ХАМАС в Дохе премьером — главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом. Оба они призвали ХАМАС согласиться с американским планом, отмечается в материале. В нем говорится, что представители руководства ХАМАС пообещали «добросовестно изучить предложения» США.

Ранее Белый дом представил план урегулирования конфликта в секторе Газа, подразумевающий полное прекращение боевых действий и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает передачу сектора под внешнее управление на переходный период с предоставлением жителям анклава возможности как покинуть его, так и вернуться обратно. -0-

