Госдеп одобрил потенциальную продажу Австралии 48 реактивных систем залпового огня HIMARS на $705 млн

В документе подчеркивается, что «предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности».

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Австралии реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на $705 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает ТАСС.

Как говорится в заявлении, власти Австралии ранее запросили у США 48 упомянутых систем, транспортно-заряжающие машины, а также другое оборудование и запчасти.

В документе подчеркивается, что «предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности». В нем отмечается, что «для национальных интересов США жизненно важно помогать этому союзнику укреплять и поддерживать мощный оборонный потенциал и боеготовность».

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. -0-