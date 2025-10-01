Ричмонд
Упавший беспилотник вновь нашли в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши

В Польше снова обнаружили упавший беспилотник. Радиостанция RMF FM сообщила, что инцидент произошёл в гмине Плосница неподалёку от города Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве.

Источник: Life.ru

Беспилотник, предположительно, приманка, был найден в кукурузном поле во время работы комбайнёра. На месте инцидента уже работают правоохранители, которые выясняют происхождение дрона.

«В гмине Плосница недалеко от Дзялдова обнаружен ещё один дрон-приманка. Машина была найдена в кукурузном поле», — уточнили в RMF FM.

Состояние обнаруженного БПЛА схоже с теми устройствами, которые уже находили на территории Польши в ночь с 9 на 10 сентября. Правоохранители продолжают расследование, чтобы определить, как дрон оказался в поле и откуда он мог прилететь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о непричастности страны к инцидентам с БПЛА, залетающим на территорию европейских стран. По его словам, российские беспилотники и ракеты никогда не направлялись на государства ЕС или НАТО. Министр подчеркнул, что Россия уважает границы европейских стран и не ведёт военных действий против них.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

