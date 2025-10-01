Ричмонд
Гросси отметил нестабильность ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС продолжает функционировать за счёт аварийных дизельных генераторов.

Источник: Аргументы и факты

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать за счёт аварийных дизельных генераторов. По его словам, прямой угрозы на данный момент нет, однако сам факт работы станции в таком режиме вызывает серьёзные опасения.

Гросси подчеркнул, что использование аварийных генераторов — это крайняя мера, которая позволяет поддерживать стабильность лишь временно. Такая ситуация, отметил он, остаётся крайне нестабильной с точки зрения ядерной безопасности.

Руководитель агентства предостерёг, что возможная ядерная авария не принесёт пользы ни одной из сторон конфликта, и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшего ухудшения обстановки вокруг станции.

Ранее Гросси сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

