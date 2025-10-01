Гросси отметил нестабильность ситуации на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать за счёт аварийных дизельных генераторов. По его словам, прямой угрозы на данный момент нет, однако сам факт работы станции в таком режиме вызывает серьёзные опасения.