Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут законодательно ввести статус военного волонтера

В России может появиться законодательно закрепленный статус военного волонтера, занимающегося доставкой гуманитарной помощи и вооружения в зону СВО. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 1 октября, сообщают «Известия».

Источник: Газета.Ру

Инициатива предполагает создание универсальной системы социальной защиты для добровольцев. В настоящее время значительная часть независимых волонтеров не имеет права на социальные выплаты в случае ранения, поскольку действующее законодательство предусматривает компенсации только для зарегистрированных через платформу «Добро.рф» добровольцев.

«Мы предлагаем создать универсальную систему социальной защиты волонтеров. Для этого закон “О благотворительной деятельности и добровольчестве” предлагаем дополнить новым целевым положением», — заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

По словам руководителя Координационного центра помощи Новороссии Александра Любимова, многие волонтеры ценят свободу действий выше возможных выплат.

«Для очень многих, если не для большинства волонтеров, возможность свободы действий важнее, чем какие-то непонятные выгоды», — отметил он.

В «Единой России» защищают действующую систему, отмечая, что через платформу «Добро.рф» уже организовано около 700 гуманитарных миссий. При этом аналогичная законодательная инициатива от ЛДПР ранее была отклонена из-за отсутствия заключения правительства.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше