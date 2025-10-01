Путин подарил королю Бахрейна редких камчатских соколов

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин лично пригласил короля Бахрейна на первый российско-арабский саммит, который пройдёт в Москве 15 октября. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подчеркнув, что для российской стороны участие монарха было бы особенно важным. Она выразила надежду, что у его величества найдётся возможность приехать в столицу.