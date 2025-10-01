Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подарил королю Бахрейна редких камчатских соколов

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа получил в дар от имени президента России Владимира Путина двух редких камчатско-чукотских кречетов. Уникальные птицы были специально выращены в питомнике соколиного центра «Камчатка», сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Источник: Life.ru

«Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между Россией и Бахрейном», — подчеркнул представитель ведомства Иван Кущ.

Он отметил, что событие особенно символично в год 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Кречет считается уязвимым видом, занесён в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Популяция птицы сокращается из-за деградации мест обитания, браконьерства и снижения кормовой базы. Бахрейн активно участвует в программах по сохранению редких видов, в том числе в ежегодном международном форуме «День сокола», проходящем во Владивостоке.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин лично пригласил короля Бахрейна на первый российско-арабский саммит, который пройдёт в Москве 15 октября. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подчеркнув, что для российской стороны участие монарха было бы особенно важным. Она выразила надежду, что у его величества найдётся возможность приехать в столицу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше