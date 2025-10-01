Медведев усомнился в словах Трампа о ядерных подлодках у берегов России

Президент США во вторник, 30 сентября, подтвердил информацию о том, что он отправил к побережью России одну или две атомные подводные лодки. Он добавил, что судна «скрываются», и выразил надежду, что их не нужно будет использовать. При этом Трамп заявил, что обнаружить американские атомные подводные лодки «невозможно».