Медведев усомнился в словах Трампа о ядерных подлодках у берегов России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 30 сентября, выразил сомнение относительно заявления президента США Дональда Трампа об отправке американских ядерных подводных лодок к берегам России. Он заявил об этом в соцсети X.
Медведев сравнил слова Трампа с сюжетом низкобюджетного американского фильма.
— Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, — написал Медведев, намекая на то, что информация о субмаринах может не соответствовать действительности.
Он иронично отметил, что Трамп «вновь рассказывает о субмаринах», описывая, как «они были очень хорошо спрятаны».
Президент США во вторник, 30 сентября, подтвердил информацию о том, что он отправил к побережью России одну или две атомные подводные лодки. Он добавил, что судна «скрываются», и выразил надежду, что их не нужно будет использовать. При этом Трамп заявил, что обнаружить американские атомные подводные лодки «невозможно».
Недавно стало известно, что российские подводные лодки несколько раз на протяжении двух лет видели у берегов Великобритании. Масштабы перемещений судов выходили за рамки того, что ранее наблюдали военные ВС страны.