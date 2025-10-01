Россия стала председателем Совбеза ООН

С 1 октября Россия на месяц приняла председательство в Совете Безопасности ООН. Этот пост переходит от одной страны к другой ежемесячно, всего в Совбезе 15 членов, включая пять постоянных.
На этот раз Москва сменила Республику Корея, которая завершила своё председательство. Последний раз Россия возглавляла работу Совбеза в июле прошлого года.
Октябрь традиционно считается особым месяцем для организации: 24 числа отмечается День образования ООН. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу её Устав, что ознаменовало официальное создание международной структуры.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что в юбилейную дату Россия намерена провести специальное заседание Совбеза. Центральной темой обсуждения станет выполнение принципов, закреплённых в уставе ООН, и их значение для современного мирового порядка.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета Безопасности ООН должна быть реформирована, поскольку она «не соответствует современным реалиям».